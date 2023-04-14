Западные журналисты со ссылкой на чиновника из Европейского союза заявили, что страны блока, которые являются союзниками Киева, не ожидают значимых результатов от контрнаступления ВСУ. В качестве реалистичной цели политики называют продвижение на 30 километров, отметили в СМИ.
"Некоторые европейские союзники Украины всё более скептически относятся к тому, что её армия сможет совершить решающий прорыв в этом году", — написали в Bloomberg.
По данным источника СМИ, такое отношение связано с удачными для обороны позициями, которые успели занять Вооружённые силы Российской Федерации.
При этом в издании подчеркнули, что продвижение на 30 километров поможет Киеву сформировать платформу для другого наступления в 2024 году.
Также собеседник журналистов сказал, что европейские чиновники скептично воспринимают намерение украинских властей установить в ходе ближайшего наступления контроль над Мелитополем в Запорожской области.
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