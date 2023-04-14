Bloomberg: союзники Украины из Евросоюза больше не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные журналисты со ссылкой на чиновника из Европейского союза заявили, что страны блока, которые являются союзниками Киева, не ожидают значимых результатов от контрнаступления ВСУ. В качестве реалистичной цели политики называют продвижение на 30 километров, отметили в СМИ.

"Некоторые европейские союзники Украины всё более скептически относятся к тому, что её армия сможет совершить решающий прорыв в этом году", — написали в Bloomberg.

По данным источника СМИ, такое отношение связано с удачными для обороны позициями, которые успели занять Вооружённые силы Российской Федерации.

При этом в издании подчеркнули, что продвижение на 30 километров поможет Киеву сформировать платформу для другого наступления в 2024 году.

Также собеседник журналистов сказал, что европейские чиновники скептично воспринимают намерение украинских властей установить в ходе ближайшего наступления контроль над Мелитополем в Запорожской области.

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