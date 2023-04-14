РВ: в Бахмуте впервые уничтожен британский БТР FV103 Spartan

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось первое зафиксированное на видео уничтожение российскими военными боевой машины НАТО в зоне СВО. В Бахмуте (Артёмовске) уничтожен британский БТР FV103 Spartan.

Первое подтверждённое уничтожение британского БТР FV103 Spartan в Бахмуте

Кадры догорающей на улицах города бронетехники публикуют репортёры "Русской Весны" в Telegram-канале. Рядом с ней также пылает украинская МТ-ЛБ.

Новость прокомментировал военкор Юрий Котенок. Он заметил, что первые машины данного типа доехали до Украины ещё в июне прошлого года. И поначалу киевская пропаганда даже пыталась раскручивать Spartan чуть ли не как чудо-оружие.

Однако сами боевики ВСУ отзывались о "Спартане" не лучшим образом, и тема как-то быстро ушла на второй план.