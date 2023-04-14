В Сети появилось первое зафиксированное на видео уничтожение российскими военными боевой машины НАТО в зоне СВО. В Бахмуте (Артёмовске) уничтожен британский БТР FV103 Spartan.
Кадры догорающей на улицах города бронетехники публикуют репортёры "Русской Весны" в Telegram-канале. Рядом с ней также пылает украинская МТ-ЛБ.
Новость прокомментировал военкор Юрий Котенок. Он заметил, что первые машины данного типа доехали до Украины ещё в июне прошлого года. И поначалу киевская пропаганда даже пыталась раскручивать Spartan чуть ли не как чудо-оружие.
Однако сами боевики ВСУ отзывались о "Спартане" не лучшим образом, и тема как-то быстро ушла на второй план.
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