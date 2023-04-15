19 FortyFive: российская скоростная торпеда "Шквал" должна вызывать обеспокоенность США

Обеспокоенность Соединённых Штатов должна вызывать российская скоростная подводная торпеда "Шквал", аналогов которой в своём арсенале американские ВМС не имеют. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона, военный обозреватель Крис Осборн в статье для издания 19 FortyFive.

Эксперт отметил, что эти "суперкавитирующие торпеды" могут атаковать надводные и подводные корабли с больших расстояний и на высоких скоростях. Кроме того, у них есть возможность маневрировать для достижения более высокой точности. По мнению аналитика, военные риски США из-за этого сильно возрастают.

Ранее на фронте в зоне СВО у российской армии появился новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид.

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