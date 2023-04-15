Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артёмовске

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый рассказал об оперативной обстановке в Артёмовске. По его словам, в городе идут самые тяжёлые бои за последние десять лет.

"Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои", — сказал Череватый.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль порядка 80 процентов территории города. При этом ВСУ бросили тела погибших боевиков и не собираются их хоронить.

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