Уникальный по своей точности артиллерийский удар по позициям ВСУ продемонстрировали российские войска. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".
Операторами дронов на линии соприкосновения была обнаружена укреплённая позиция боевиков. Координаты сразу же были переданы артиллеристам. Они отработали по ней с хирургической точностью и уложили снаряды чётко в блиндаж.
После атаки из него смог вылезти только один оставшийся в живых боевик. С потерянным видом он побрёл подальше от российских позиций.
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