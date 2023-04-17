Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уникальный по своей точности артиллерийский удар по позициям ВСУ продемонстрировали российские войска. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Операторами дронов на линии соприкосновения была обнаружена укреплённая позиция боевиков. Координаты сразу же были переданы артиллеристам. Они отработали по ней с хирургической точностью и уложили снаряды чётко в блиндаж.

После атаки из него смог вылезти только один оставшийся в живых боевик. С потерянным видом он побрёл подальше от российских позиций.

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