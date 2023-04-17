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Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик

0:36
Силовые структуры

Уникальный по своей точности артиллерийский удар по позициям ВСУ продемонстрировали российские войска. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик

Операторами дронов на линии соприкосновения была обнаружена укреплённая позиция боевиков. Координаты сразу же были переданы артиллеристам. Они отработали по ней с хирургической точностью и уложили снаряды чётко в блиндаж.

После атаки из него смог вылезти только один оставшийся в живых боевик. С потерянным видом он побрёл подальше от российских позиций.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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