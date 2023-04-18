Разработчики российского боевого робота "Маркер" оснастят машину БПЛА-камикадзе "БАС-80"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские боевые беспилотные машины "Маркер", проходящие сейчас испытания в зоне СВО, вооружат малоразмерным БПЛА-камикадзе "БАС-80", сообщил представитель компании-разработчика.

"Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность", — пояснил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью агентство РИА Новости.

Он добавил, что недорогой в производстве беспилотник сможет уничтожать цели на дальности до 30 километров с помощью боеголовки весом в 600 грамм.

Ранее стало известно, что артиллеристы Южной группировки ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" украинской армии.

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