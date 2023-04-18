Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боец "Азова"*: Киев врёт гражданам страны и солдатам ВСУ о ситуации в Донбассе
Польский офицер: военные ВСУ устроили аварию на двух танках Leopard 2, оторвав башню одной из машин
Котенок: один из основных ударов ВСУ при контрнаступлении возможен из района Угледара
РИА Новости: Бразилия готовит план по урегулированию украинского кризиса
RMF FM: переговоры Украины и Польши обернулись фиаско
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники ВСУ "долетают до Москвы и дальше"
Посол РФ в США: Вашингтон — "вдохновитель" конфликта на Украине
РИА Новости: ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по войскам Украины
The American Thinker: США стоит опасаться визита Лаврова в Латинскую Америку

Разработчики российского боевого робота "Маркер" оснастят машину БПЛА-камикадзе "БАС-80"

0:50
Силовые структуры

Российские боевые беспилотные машины "Маркер", проходящие сейчас испытания в зоне СВО, вооружат малоразмерным БПЛА-камикадзе "БАС-80", сообщил представитель компании-разработчика.

Разработчики российского боевого робота "Маркер" оснастят машину БПЛА-камикадзе "БАС-80"

"Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность", — пояснил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью агентство РИА Новости.

Он добавил, что недорогой в производстве беспилотник сможет уничтожать цели на дальности до 30 километров с помощью боеголовки весом в 600 грамм.

Ранее стало известно, что артиллеристы Южной группировки ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Боевое применение многофункциональных комплексов разведки «Уран 9»: новинки,представленные на Параде
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт

Киркоров готов отправиться на передовую в любом виде.

Филипп Киркоров отреагировал на репризу Максима Галкина* о появлении в зоне СВО "в прозрачных колготках"
РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Украинские танкисты оторвали башню Leopard 2A4 ещё до участия в боях
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
Украина использует фугасные противотанковые гранаты для атаки территории РФ
Украина использует фугасные противотанковые гранаты для атаки территории РФ
Последние материалы
Размножение растения ZZ: руководство по разделению и черенкованию
Котенок: один из основных ударов ВСУ при контрнаступлении возможен из района Угледара
РИА Новости: Бразилия готовит план по урегулированию украинского кризиса
У вашей кошки покраснели дёсна: это могут быть гингивит, отравление цианидами или стоматит
RMF FM: переговоры Украины и Польши обернулись фиаско
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники ВСУ "долетают до Москвы и дальше"
Посол РФ в США: Вашингтон — "вдохновитель" конфликта на Украине
РИА Новости: ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по войскам Украины
The American Thinker: США стоит опасаться визита Лаврова в Латинскую Америку
В ЕЦБ посетовали на последствия противостояния США и Китая: под ударом Запад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников