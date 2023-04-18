Российские боевые беспилотные машины "Маркер", проходящие сейчас испытания в зоне СВО, вооружат малоразмерным БПЛА-камикадзе "БАС-80", сообщил представитель компании-разработчика.
"Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность", — пояснил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью агентство РИА Новости.
Он добавил, что недорогой в производстве беспилотник сможет уничтожать цели на дальности до 30 километров с помощью боеголовки весом в 600 грамм.
Ранее стало известно, что артиллеристы Южной группировки ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.