Польский офицер: военные ВСУ устроили аварию на двух танках Leopard 2, оторвав башню одной из машин

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Инцидент в Польше с танком Leopard 2A4 во время мероприятий по боевой подготовке прокомментировал офицер запаса польской армии Пётр Павелка. Он заявил, что ему не приходилось ранее видеть, чтобы танком управляли настолько неумело, как это сделали украинские военнослужащие.

Напомним, у переданного ВСУ "Леопарда" в результате происшествия оторвало башню. Сообщалось, что танк воткнулся пушкой в грунт при спуске с холма.

Павелка на одном из YouTube-каналов заявил, что "мелкая авария" случилась после того, как водитель танка наехал на другую бронемашину. Также офицер признал, что не встречался ранее с подобными случаями.

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