Полковник Генштаба Ходарёнок раскрыл, почему контрнаступление ВСУ не будет успешным

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходарёнок рассказал о новой тактике и оружии Вооружённых сил России. По словам офицера, российские специалисты оснастили тяжёлые бомбы специальными крыльям, превратив их в планирующие боеприпасы высокой точности.

Если сейчас Россия с успехом применяет на линии соприкосновения ФАБ-1500, то в ближайшее время планируется начать использовать 3000 и 5000. Хотя даже "младшая" серия, по мнению Ходарёнка, вселяет в ВСУ ужас.

"Сегодня мы ежедневно задействуем всего 5-7 самолетов для бомбардировок. Я уверен, что это лишь тренировка. Самолетов у нас много, таких бомб еще больше", — сказал он.

Ходарёнок заявил, что при контрнаступлении ВСУ российская армия просто кратно увеличит число самолётов и бомб и тогда оно просто захлебнётся.

"Поэтому, в этом я вижу нашу новую тактику. Поэтому, мы и не проводим новую мобилизацию. Она не нужна. Мы сможем разбить с воздуха наступательный потенциал ВСУ", — резюмировал офицер.

Ходарёнок добавил, что система ПВО Украины тут будет бессильна. На дальних дистанциях она не работает, а если подогнать ее к линии фронта, то "ему в лоб в тот же день прилетит противорадиолокационная ракета х-31".

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