Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жителю Краснодарского края грозит срок за злорадство по поводу взрыва Крымского моста
"Реал" одержал победу над "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте
РВ: боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте
РИА Новости: Россия отобрала у Финляндии самое ценное — энергоносители
Эксперт объяснил отказ европейских стран от украинского зерна: Украина готова продать по дешёвке
Кратер и озеро после удара: "Умные бомбы" массово уничтожают объекты ВСУ по всему фронту
Подполковник Кроуфорд: ВСУ стали лёгкой добычей для ВС РФ из-за заканчивающихся ракет
Отоларинголог посоветовал не пытаться сдерживать чихание, чтобы не повышать внутричерепное давление

Полковник Генштаба Ходарёнок раскрыл, почему контрнаступление ВСУ не будет успешным

1:29
Силовые структуры

Полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходарёнок рассказал о новой тактике и оружии Вооружённых сил России. По словам офицера, российские специалисты оснастили тяжёлые бомбы специальными крыльям, превратив их в планирующие боеприпасы высокой точности.

Полковник Генштаба Ходарёнок раскрыл, почему контрнаступление ВСУ не будет успешным

Если сейчас Россия с успехом применяет на линии соприкосновения ФАБ-1500, то в ближайшее время планируется начать использовать 3000 и 5000. Хотя даже "младшая" серия, по мнению Ходарёнка, вселяет в ВСУ ужас.

"Сегодня мы ежедневно задействуем всего 5-7 самолетов для бомбардировок. Я уверен, что это лишь тренировка. Самолетов у нас много, таких бомб еще больше", — сказал он.

Ходарёнок заявил, что при контрнаступлении ВСУ российская армия просто кратно увеличит число самолётов и бомб и тогда оно просто захлебнётся.

"Поэтому, в этом я вижу нашу новую тактику. Поэтому, мы и не проводим новую мобилизацию. Она не нужна. Мы сможем разбить с воздуха наступательный потенциал ВСУ", — резюмировал офицер.

Ходарёнок добавил, что система ПВО Украины тут будет бессильна. На дальних дистанциях она не работает, а если подогнать ее к линии фронта, то "ему в лоб в тот же день прилетит противорадиолокационная ракета х-31".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине

Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.

РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Инспекцией зоны СВО Путин ответил на многие вопросы
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Кратер и озеро после удара: "Умные бомбы" массово уничтожают объекты ВСУ по всему фронту
Подполковник Кроуфорд: ВСУ стали лёгкой добычей для ВС РФ из-за заканчивающихся ракет
Отоларинголог посоветовал не пытаться сдерживать чихание, чтобы не повышать внутричерепное давление
The Economist: войска ВСУ начали использовать надувные танки в целях экономии
Охлобыстин обвинил российскую элиту: "Чистоплюйствует и ничем не помогает фронту"
Рогов: ВСУ готовятся к активным боевым действиям на запорожском направлении
Полковник Генштаба Ходарёнок раскрыл, почему контрнаступление ВСУ не будет успешным
Военкоры: ВСУ снова пытаются прорваться в Запорожье
Sohu: истребитель МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство патруль НАТО над Баренцевым морем
Илон Маск заявил, что у украинцев "подгорело" после посещения Владимиром Путиным Херсонской области и ЛНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников