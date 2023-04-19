На фронте всё заметнее признаки близких крупных сражений. Об этом проинформировал заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он отметил, что в зоне СВО наблюдается заметная активизация боевых действий. Участились вылазки диверсионно-разведывательных групп ВС Украины. Артиллерия ВС РФ извлекает запасы боеприпасов и работает на подавление врага, танки выходят на прямую наводку.
Ходаковский считает, что такая картина говорит либо о попытке ВСУ рассеять внимание российских войск, либо о желании перед более масштабным движением заставить ВС РФ истощаться.
"Сложно сказать. Может это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но наступления с их стороны ждём и готовимся", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.