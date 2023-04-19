Ходаковский заявил об активизации войск ВСУ на многих участках в зоне СВО на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фронте всё заметнее признаки близких крупных сражений. Об этом проинформировал заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он отметил, что в зоне СВО наблюдается заметная активизация боевых действий. Участились вылазки диверсионно-разведывательных групп ВС Украины. Артиллерия ВС РФ извлекает запасы боеприпасов и работает на подавление врага, танки выходят на прямую наводку.

Ходаковский считает, что такая картина говорит либо о попытке ВСУ рассеять внимание российских войск, либо о желании перед более масштабным движением заставить ВС РФ истощаться.

"Сложно сказать. Может это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но наступления с их стороны ждём и готовимся", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

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