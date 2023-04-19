Военкор Руденко: ВСУ усилили диверсионные действия по всей линии фронта

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже неделю как усилили диверсионно-разведывательные выходы к линии российской обороны и пытаются прощупывать её. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Подобная попытка была вчера вечером на Запорожском направлении в Пологовском районе, где стоит 291-й мотострелковый полк ВС РФ, который ранее уже дважды останавливал противника, отметил репортёр.

Он добавил, что такая ситуация наблюдается практически по всей линии боевого соприкосновения. У ВСУ пока нет главной линии поведения при контрнаступлении, они сейчас ищут то слабое место, в которое смогут ударить, и затем зайти через него более крупными силами, начав развивать успех.

"Мы надеемся, что такого места не будет, но время покажет… Наши ребята готовы, линии обороны укреплены. Наступление врага всё поставит на свои места. То, что оно (наступление) будет, никто не сомневается", — заключил военкор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.