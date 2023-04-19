РВ: российские морпехи сбили украинский штурмовик Су-25 над Угледаром

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили в зоне спецоперации самолёт Су-25 вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в среду военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что штурмовик был сбит в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) оператором с позывным "Хищник" из ПЗРК "Игла". На месте падения возник пожар.

Добавим, ранее сообщалось, что десантники ВСУ в воскресенье пошли в атаку под Угледаром, начав наступательную операцию, но были разгромлены и отошли с потерями.