Российские военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили в зоне спецоперации самолёт Су-25 вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в среду военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что штурмовик был сбит в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) оператором с позывным "Хищник" из ПЗРК "Игла". На месте падения возник пожар.
Добавим, ранее сообщалось, что десантники ВСУ в воскресенье пошли в атаку под Угледаром, начав наступательную операцию, но были разгромлены и отошли с потерями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.