РВ: боевики ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом и Северском

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом (Артёмовском) и Северском в ДНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Российские войска вынудили в ходе боевых действий в Бахмутском районе украинские подразделения оставить стратегически важный узел обороны — посёлок Спорное. Флаги Украины над зданиями здесь больше не развиваются.

Брошенную и уничтоженную в последние дни бронетехнику ВСУ показали бойцы бывшей бригады "Призрак", действующие на этом направлении, добавили репортёры.

Ранее стало известно о ликвидации в Артёмовске российскими военными украинского неонациста с позывным "Перун", который сжигал людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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