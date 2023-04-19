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РВ: боевики ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом и Северском

0:55
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом (Артёмовском) и Северском в ДНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: боевики ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом и Северском

Российские войска вынудили в ходе боевых действий в Бахмутском районе украинские подразделения оставить стратегически важный узел обороны — посёлок Спорное. Флаги Украины над зданиями здесь больше не развиваются.

Брошенную и уничтоженную в последние дни бронетехнику ВСУ показали бойцы бывшей бригады "Призрак", действующие на этом направлении, добавили репортёры.

Ранее стало известно о ликвидации в Артёмовске российскими военными украинского неонациста с позывным "Перун", который сжигал людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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УТЕЧКА ИЗ ПЕНТАГОНА - названы истинные цели слива
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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