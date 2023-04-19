Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом (Артёмовском) и Северском в ДНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Российские войска вынудили в ходе боевых действий в Бахмутском районе украинские подразделения оставить стратегически важный узел обороны — посёлок Спорное. Флаги Украины над зданиями здесь больше не развиваются.
Брошенную и уничтоженную в последние дни бронетехнику ВСУ показали бойцы бывшей бригады "Призрак", действующие на этом направлении, добавили репортёры.
Ранее стало известно о ликвидации в Артёмовске российскими военными украинского неонациста с позывным "Перун", который сжигал людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
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