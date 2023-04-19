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Рогов опубликовал перехват переговоров иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении

1:12
Силовые структуры

Российские разведчики перехватили в ходе артдуэли на Запорожском направлении радиопереговоры иностранных наёмников, воюющих на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ). Запись опубликовал член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов опубликовал перехват переговоров иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении

Речь, как видно из перехвата, идёт о корректировке огня артиллерии, отметил политик. Определить по акценту, из какой страны наёмники, трудно, добавил он.

Самое интересное, по его словам, то, что ведётся разговор на английском языке, что свидетельствует об участии иностранных наёмников на стороне ВСУ, а также о нехватке у противника собственных подготовленных специалистов.

Об этом же говорят и сами наёмники, правда чуть более грубо, в отношении украинцев. Один из командиров заявляет, употребляя нецензурную лексику, что украинцы ничего не умеют, а без наёмников уже бы "давно умерли".

Вероятно, наёмников начинают привлекать к управлению боем в ВСУ уже на тактическом уровне, так как свои командиры уже заканчиваются, заключил Рогов.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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