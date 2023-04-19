Рогов опубликовал перехват переговоров иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики перехватили в ходе артдуэли на Запорожском направлении радиопереговоры иностранных наёмников, воюющих на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ). Запись опубликовал член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Речь, как видно из перехвата, идёт о корректировке огня артиллерии, отметил политик. Определить по акценту, из какой страны наёмники, трудно, добавил он.

Самое интересное, по его словам, то, что ведётся разговор на английском языке, что свидетельствует об участии иностранных наёмников на стороне ВСУ, а также о нехватке у противника собственных подготовленных специалистов.

Об этом же говорят и сами наёмники, правда чуть более грубо, в отношении украинцев. Один из командиров заявляет, употребляя нецензурную лексику, что украинцы ничего не умеют, а без наёмников уже бы "давно умерли".

Вероятно, наёмников начинают привлекать к управлению боем в ВСУ уже на тактическом уровне, так как свои командиры уже заканчиваются, заключил Рогов.

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