Стешин: для безнадёжных любителей вышиванок и соловьиной мовы создать отдельные области

После победы в спецоперации РФ придётся что-то делать с сочувствующими бандеровцам украинцами. К примеру, выслать "щирых" в отдельные области.

Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин.

"У нас есть печальный опыт хрущёвской амнистии деятелей бандеровского подполья, и во что это вылилось сейчас. На Украине обязательно должны быть области, где соберутся все любители вышиванок и соловьиной мовы", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал военный корреспондент.

По его словам, ещё нужно обязательно проследить, чтобы, переезжая, эти русофобы продали квартиры по рыночным ценам, чтобы всё было честно. И через десятки лет можно претендовать на какое-либо примирение между "украинцами и русскими малоросами".

А на других территориях их запаха даже не должно быть, подчеркнул Стешин.