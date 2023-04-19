Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовали кадры тушения пожара после взрыва в Угледаре. Сообщается, что "умная бомба" прилетела в многоэтажный дом, в котором военнослужащие украинских формирований устроили пункт временной дислокации. Под завалами находятся всушники, констатировал один из снимающих с украинской стороны.
Сегодня сообщалось, что на Угледарском направлении противник активизировался, пытаясь вести разведку боем. Однако ВС Украины ждал "кровавый провал", российские силы дали достойный ответ.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.