РВ: "умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВС Украины

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовали кадры тушения пожара после взрыва в Угледаре. Сообщается, что "умная бомба" прилетела в многоэтажный дом, в котором военнослужащие украинских формирований устроили пункт временной дислокации. Под завалами находятся всушники, констатировал один из снимающих с украинской стороны.

Сегодня сообщалось, что на Угледарском направлении противник активизировался, пытаясь вести разведку боем. Однако ВС Украины ждал "кровавый провал", российские силы дали достойный ответ.