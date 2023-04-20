Российские бойцы вычислили место нахождения артиллерии ВСУ с помощью комплекса артразведки "Пенициллин" на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Силы ВС России отработали по оружию из гаубицы "Мста".
"В рамках контрбатарейной борьбы комплексом "Пенициллин" обнаружена и расчётом самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населённого пункта Новосёловка", — рассказал Гордеев РИА Новости.
Кроме того, на Запорожском направлении российские бойцы уничтожили:
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