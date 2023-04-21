Глава украинской разведки Кирилл Буданов, которого обвиняют в подготовке теракта на Крымском мосту, неожиданным образом отреагировал на свой заочный арест в России.
"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно", — сказал глава Буданов в интервью "Украинской правде".
Решение российского суда он назвал "хорошим показателем" своей работы, пообещав "работать ещё лучше".
Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова и объявил его в международный розыск.
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