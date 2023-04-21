Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: псковские десантники уничтожают орудия НАТО в лесу под Кременной
Дудчак: запрет G7 на экспорт в Россию нанесёт удар по уже слабой экономике Евросоюза
Rzeczpospolita: Польша и Украина постепенно превращаются в единое государство
Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии
Tesla повышает цены на Model S, X в США после падения акций
Lexus LM лидирует на рынке роскошных минивэнов
В США задержали брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой по подозрению в убийстве
WP: Россия пытается создать антивоенную коалицию в Германии, чтобы остановить поставки оружия Украине
SHOT: российские военные в Курской области сбили беспилотник ВСУ из автомата

Глава разведки Украины Буданов отреагировал на свой заочный арест в России: "Мне приятно"

0:37
Силовые структуры

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, которого обвиняют в подготовке теракта на Крымском мосту, неожиданным образом отреагировал на свой заочный арест в России.

Глава разведки Украины Буданов отреагировал на свой заочный арест в России: "Мне приятно"

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно", — сказал глава Буданов в интервью "Украинской правде".

Решение российского суда он назвал "хорошим показателем" своей работы, пообещав "работать ещё лучше".

Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова и объявил его в международный розыск.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зеленский исполнил пророчество старцев о воссоединении Руси
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Последние материалы
Военкор Газдиев: в Белогоровке просто тьма украинской пехоты
В Иркутской области сотрудника полиции начали избивать бильярдными шарами
Норильск – сорванные крыши, хоккей и токены
МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой
Вооруженные силы России пленили восемь украинских военных на запорожском направлении
Российская кинологическая федерация порекомендовала использовать вместо спрея против клещей специальную одежду
Ответ Джигана на вопрос о доходах повеселил Павла Волю и Гарика Харламова
Гастроэнтеролог Комкова: существуют типы болей в животе, при которых надо звонить в "скорую"
Чтоб малина была сладкой: что надо сделать для получения сверхурожая
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что проведёт работу с советниками по поводу опрометчивых заявлений об Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников