Политолог Марков: НАТО планирует перемирие с РФ и принятие Украины на конец 2023 года

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский политолог Сергей Марков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о принятии Украины в альянс, заявил, что спецоперация закончится к концу года перемирием. Он считает, что Незалежная действительно может стать одним из членов блока, но произойдёт это не сейчас.

Запад опасается начала ядерной войны, если Украину примут в НАТО во время конфликта, ведь это будет означать, что Североатлантический альянс вступает в прямое столкновение с Россией. У Запада есть другой план, более безопасный, считает политолог: после "успешного контрнаступления ВСУ" Киев улучшит свои позиции и пойдёт на переговоры с Москвой.

"Перемирие Украины с Россией планируется на конец этого года. И тогда же планируется вступление Украины в НАТО", — написал Марков в своём Telegram-канале.