Укротеррористы подорвали мост в Донбассе "шахид-мобилем"

Террористы Вооружённых сил Украины подорвали мост в Донбассе "шахид-мобилем" ГАЗ-66. Грузовик был начинён тонной тротиловой взрывчатки.
Об этом сообщают из зоны проведения военной спецоперации военные корреспонденты "Русской Весны".
"Шахид Шишарь с тонной тротила и мостик!" — цитирует издание украинского боевика, фиксировавшего подрыв на видеокамеру беспилотника.
Террорист киевского режима предлагает сделать радиоуправление на грузовик, начинить его парой тонн тротила и направить в сторону ДНР.
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