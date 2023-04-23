Foreign Policy: Киев оказался в тупике из-за танков Leopard на поле боя

Из-за танков Leopard на поле боя Киев оказался в тупике. На глупую ошибку Запада, которая вскрылась только сейчас, указывает в статье автор издания Foreign Policy.

Обозреватель отмечает, что анонсированное наступление вооружённых сил Украины (ВСУ) никак не начнётся. На неопределённый срок оно перенесено якобы из-за нехватки вооружения.

Однако немецкие "Леопарды" уже поступили на Украину, получат ВСУ и американские "Абрамсы", правда, лишь через несколько месяцев, если это вообще случится, добавил журналист.

По его словам, с "Леопардами" тоже не всё так гладко — эти танки на поле боя поставили в тупик Киев. Выяснилось, что стреляют они разными снарядами. И поэтому организовать оптовую закупку боеприпасов киевский режим не может.

Ранее немецкий телеканал сообщил, что танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта на Украине, но не участвуют в боях. Задействовать их собираются в готовящемся контрнаступлении, начало которого задерживается якобы из-за погоды.

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