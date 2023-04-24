Пьяный казах высказался о "дружбе народов", выкрикивая нацистские украинские лозунги и оскорбляя русских

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пьяный казах на семейном праздничном застолье высказался о "дружбе народов", выкрикивая националистические украинские лозунги и оскорбляя русских.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Украинцы и казахи — братья. А русские — п***сы", — кричал пьяный казах, под одобрительные возгласы домашних.

Позже нетрезвый человек, по возрасту явно живший ещё в Советском Союзе, просил прощения на камеру.

По его словам, обращение, где он очень плохо отзывался о России и русских, было недоразумением, и он якобы глубоко сожалеет, и ему "стало сильно неудобно".

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