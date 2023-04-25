Марочко: Украина накопила силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) накопили резервы, чтобы начать контрнаступление на ряде участков Краснолиманского направления, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские специалисты проанализировали состояние украинских подразделений в этой зоне боевых действий и пришли к выводу о том, что военные ВСУ готовы к наступательной операции на территории ЛНР.

"У противника есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности", — пояснил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российская авиация и артиллерия продолжают успешно работать в районе Красного Лимана. Именно поэтому Киев пока не решается на начало полномасштабной атаки, считает военспец.

Ранее Марочко сообщил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.

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