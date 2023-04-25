Военкор Котенок опубликовал видеокадры колонны танков Leopard 2A4 ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале опубликовал видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооружённым силам Украины (ВСУ).

На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть, как по дороге рядом с лесополосой движутся около десяти машин. Утверждается, что они принадлежат первой отдельной танковой бригаде ВСУ.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВСУ в обороне Артёмовска. Войска Украины сосредоточатся на применении квадрокоптеров — маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.