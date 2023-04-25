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Военкор Котенок опубликовал видеокадры колонны танков Leopard 2A4 ВСУ

0:45
Силовые структуры

Военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале опубликовал видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооружённым силам Украины (ВСУ).

На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть, как по дороге рядом с лесополосой движутся около десяти машин. Утверждается, что они принадлежат первой отдельной танковой бригаде ВСУ.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВСУ в обороне Артёмовска. Войска Украины сосредоточатся на применении квадрокоптеров — маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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