Военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале опубликовал видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооружённым силам Украины (ВСУ).
На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть, как по дороге рядом с лесополосой движутся около десяти машин. Утверждается, что они принадлежат первой отдельной танковой бригаде ВСУ.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВСУ в обороне Артёмовска. Войска Украины сосредоточатся на применении квадрокоптеров — маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.
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