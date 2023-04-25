Генерал Гурулёв призвал к срочным сталинским репрессиям в России

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что "старшие начальники" должны нести ответственность за каждый просчёт в зоне спецоперации на Украине.

"Персональная мера ответственности за каждое выполнение задачи просто обязана быть. Это обеспечит умение принимать решения", — сказал он в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Если же командир не осознаёт свои задачи, то его не стоит просто увольнять. Он должен быть разжалован и поставлен в строй вместе с рядовыми, подчеркнул депутат.

Гурулёв убеждён, что пришло время ввести понятие "враг народа" не только для военных, но и для гражданских.

"Хочу ли я сталинских репрессией? Пусть будет так! Должна дисциплина быть у всех от рядового до маршала, тогда будет толк", — заявил генерал.

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