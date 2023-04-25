Военный эксперт Кашин назвал украинский "Гром-2" крайне сложной целью для ВС России

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Василий Кашин назвал украинский оперативно-тактический комплекс (ОТРК) "Гром-2", переброшенный на Запорожское направление, трудной целью для Вооружённых сил России.

Эксперт считает, что Киев хочет оказать психологическое воздействие на россиян, сообщая о способности ракет "Гром-2" наносить удары по Крыму, югу Запорожской области и Краснодарскому краю.

При этом он подчеркнул: системы противовоздушной обороны (ПВО) не обеспечивают перехват снарядов противника со 100-процентной вероятностью. Как пояснил специалист, российским военным предстоит попытаться уничтожить весь ракетный комплекс ВСУ.

"Но вместе с тем это и крайне сложная цель", — отметил Кашин в беседе с ФАН.

Он добавил, что ОТРК "Гром-2" довольно трудно вычислить из-за постоянной смены местоположения и редких пусков. По словам эксперта, эти комплексы могут привести к жертвам и разрушениям на российских территориях.

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