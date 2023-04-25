Бывший главнокомандующий Сухопутных войск России, генерал Владимир Болдырев назвал серьёзной силой 12 украинских бригад численностью по четыре тысячи военных, которые, согласно данным The New York Times, пойдут в весеннее контрнаступление.
По его словам, чтобы сдержать такие резервы Киева, России потребуются две усиленные дивизии с большим количеством техники. При этом генерал подчеркнул: контрнаступление ВСУ закончится губительно для украинской стороны, несмотря на возможный прорыв российской обороны.
"Они смогут на каком-то одном направлении вклиниться или даже прорвать оборону, не более. Эти силы распределятся на тысячи километров фронта", — пояснил Болдырев в беседе с Национальной Службой Новостей.
В конце наступательной операции Киев столкнётся с разгромом, указал экс-главком Сухопутных войск. Он добавил, что украинская армия не в силах захватить Крымский полуостров или нанести поражение ВС России.
Как отметил Болдырев, после провального контрнаступления у Киева уже не получится сформировать ещё одну мощную группировку для новых полномасштабных атак.
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