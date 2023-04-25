Генерал Болдырев считает, что 12 бригад ВСУ могут иметь ограниченный успех, но будут разгромлены

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск России, генерал Владимир Болдырев назвал серьёзной силой 12 украинских бригад численностью по четыре тысячи военных, которые, согласно данным The New York Times, пойдут в весеннее контрнаступление.

По его словам, чтобы сдержать такие резервы Киева, России потребуются две усиленные дивизии с большим количеством техники. При этом генерал подчеркнул: контрнаступление ВСУ закончится губительно для украинской стороны, несмотря на возможный прорыв российской обороны.

"Они смогут на каком-то одном направлении вклиниться или даже прорвать оборону, не более. Эти силы распределятся на тысячи километров фронта", — пояснил Болдырев в беседе с Национальной Службой Новостей.

В конце наступательной операции Киев столкнётся с разгромом, указал экс-главком Сухопутных войск. Он добавил, что украинская армия не в силах захватить Крымский полуостров или нанести поражение ВС России.

Как отметил Болдырев, после провального контрнаступления у Киева уже не получится сформировать ещё одну мощную группировку для новых полномасштабных атак.

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