War Zone: ВСУ находятся на грани отчаяния в Донбассе

Украинская армия не может вести наступательные действия, поскольку им как воздух необходима помощь натовских механизированных подразделений. Об этом проинформировал аналитик портала War Zone Стетсон Пейн.

Обозреватель напомнил о сложной обстановке на передовой, когда ВСУшники способны лишь обороняться, и очень ждут бронетанкового подкрепления для попытки каких-то иных действий.

Помимо этого, ожидаемое контрнаступление Киева всё никак не может начаться из-за продвижения ВС РФ в Донбассе, добавил автор.

"Снятие давления с линии фронта в Донбассе должно быть, как минимум, желательным побочным эффектом любого контрнаступления", — сказано в статье.

Также обозреватель обратил внимание на огромные потери украинской армии, из-за которых ей теперь остро не хватает бойцов. По мнению автора, то, что происходит сейчас в Артёмовске, — это наглядная демонстрация происходящего с ВСУ на линии соприкосновения в целом.

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