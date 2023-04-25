Шурыгин: ВСУ нельзя оставлять Артёмовск, их после этого просто "порежут"

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, украинской армии никак нельзя оставить Артёмовск. Если она потеряет этот населённый пункт, то лишится последнего опорного пункта на этом участке.

Эксперт считает, что без Артёмовска ВСУ останутся практически беззащитными.

"Взяв Артемовск, мы тем самым вскрываем крышку консервной банки. Когда она будет открыта, то можно вести вправо или влево свой нож. Поэтому Украина за него так держится", — сказал Шурыгин в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Вместе с тем освобождение Часова Яра, находящегося в 16 км от Артёмовска, должно пройти достаточно несложно для российских военных ввиду его небольших размеров, слабой укреплённостью и отсутствием транспортных путей, считает Шурыгин.

Эксперт уверен, что ВСУ намерены удерживать Артёмовск, пока только это будет возможно.

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