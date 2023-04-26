Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область Украины шесть танков Leopard и 24 танка Т-72. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По сообщению информагентства, техника нужна для доукомплектования батальона ВСУ. Иных подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что украинская армия испытывает проблемы с эвакуацией раненых, ведь техника, поставленная Киеву странами НАТО для этих целей, не справляется с плохими погодными условиями.
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