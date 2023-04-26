ВСУ пожаловались, что самая популярная на фронте модель дронов DJI Mavic 3 снята с производства и с продажи

Самая популярная в зоне спецоперации модель дронов DJI Mavic 3 снята с производства и с продажи, что сильно осложняет действия украинской армии. На это пожаловался командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр").

По его словам, вместо ранее использовавшейся ВСУ Mavic 3 производитель начал выпускать более современные DJI Mavic 3 Pro с тройной камерой Hasselblad и улучшенным зумом.

Теперь цена нового квадрокоптера стартует с отметки 2199 долларов в зависимости от комплектации. Это на 200 долларов дороже, чем у снятой с продаж модели.

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