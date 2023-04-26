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Эдуард Басурин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в зоне спецоперации на Украине

Силовые структуры

ВСУ готовятся к контрнаступлению. Киев получил огромные запасы вооружения, боевой техники, амуниции, десятки тысяч тонн боеприпасов. Об этом пишет военный эксперт Эдуард Басурин в своём Telegram-канале.

Эдуард Басурин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в зоне спецоперации на Украине

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"Точные сроки наступления пока неизвестны. Ориентировочно это конец мая или июнь-июль, когда на Украине закончится весенняя распутица, и земля станет твёрдой", — отмечает Басурин.

На сегодняшний момент известно, что два дивизиона ПВО IRIS-T уже расположены в городе Часов Яр. Порядка 25 "Хаймарсов" в Виннице укомплектованы личным обученным составом. Киев дополнительно подготавливает 12 бригад для начала контрнаступления численностью около четырёх тысяч солдат в каждой.

Норвегия и Британия отправляют в Одессу подводные БПА для ударов по РФ в Севастополе и Новороссийске, сообщил Басурин.

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План наступления ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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