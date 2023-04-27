Марочко: в Артёмовске тела боевиков ВСУ прячут в подвалах для сокрытия потерь Киева

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев приказал прятать тела иностранных наёмников и боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подвалах домов, расположенных на западе Артёмовска.

По словам военного эксперта, подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, власти Украины хотят скрыть реальные потери в рядах своей армии. Он добавил, что ликвидированных военных ВСУ перестали эвакуировать в начале недели.

"В западной части Артёмовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил подполковник, Киев также устроил подрыв высотного здания в Артёмовске, где лежали тела погибших солдат ВСУ.

Ранее в Сети опубликовали скриншот переписки убитого под Артёмовском украинского военнослужащего с позывным "Берлин", который передал своему товарищу информацию о крупных потерях Киева в этой зоне конфликта.