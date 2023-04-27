Политика американского президента Джозефа Байдена по Украине — это самое настоящее "моральное уродство".
Об этом сообщает статья газеты The Washington Times.
Автор материала аналитик Эндрю Наполитано сравнил лидера США с Бушем-младшим, который убедил американских граждан в том, что жителям Афганистана необходимо "преподать урок" за террористические акты 11 сентября, а после этого развязал войну.
"Буш-младший создал моральное уродство в Афганистане, а Джо Байден копирует его на Украине", — цитирует эксперта издание.
Наполитано подчеркнул, что американцы тогда проиграли "разношерстной стайке пастухов", а сегодня на Украине они бросили вызов самой могущественной армии в мире.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.