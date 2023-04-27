The Washington Times: США на Украине бросили вызов самой могущественной армии в мире

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политика американского президента Джозефа Байдена по Украине — это самое настоящее "моральное уродство".

Об этом сообщает статья газеты The Washington Times.

Автор материала аналитик Эндрю Наполитано сравнил лидера США с Бушем-младшим, который убедил американских граждан в том, что жителям Афганистана необходимо "преподать урок" за террористические акты 11 сентября, а после этого развязал войну.

"Буш-младший создал моральное уродство в Афганистане, а Джо Байден копирует его на Украине", — цитирует эксперта издание.

Наполитано подчеркнул, что американцы тогда проиграли "разношерстной стайке пастухов", а сегодня на Украине они бросили вызов самой могущественной армии в мире.