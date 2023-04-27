Пушилин считает, что Украина точно пойдёт в контрнаступление, но не в начале мая

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин усомнился в начале украинского контрнаступления в первых числах мая, однако подчеркнул, что рано или поздно оно точно состоится.

По его словам, Запад продолжает толкать Киев в полномасштабную атаку. Он напомнил, что США и их союзники выделили серьёзную финансовую и военную помощь Украине, которую нужно "отрабатывать". Именно поэтому контрнаступления ВСУ не избежать, указал врио главы ДНР.

"Что касается начала мая, есть у меня определённые сомнения", — отметил Пушилин в эфире "России 24".

Он не исключил, что киевский режим попытается нанести контрудары в Запорожской области или на участке Сватово — Кременная. Как пояснил политик, спрогнозировать конкретные даты наступательной операции ВСУ довольно сложно.

Ранее экс-глава разведки Украины Николай Маломуж заявил о финальном этапе подготовки Киева к контратаке.

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