Наёмник из Германии Йонас Краценберг, который сражался на стороне Киева, раскрыл главную проблему украинской армии, создающую препятствия для продвижения военных ВСУ.
По его словам, Украина не может достичь успеха из-за того, что вся её боевая сила — это только пехота. Он добавил, что военнослужащим ВСУ и наёмникам не предоставляли артиллерию и боевые машины в ходе противостояния с российскими подразделениями. Немец также пожаловался на негативную реакцию украинского командования на любое проявление личной инициативы бойцов.
"Главная проблема была в том, что части состояли лишь из пехоты", — подчеркнул Краценберг в беседе с изданием Augsburger Allgemeine.
Как пояснил наёмник, Киеву нечего предложить добровольцам, приезжающим из других государств, для того того, чтобы у них появилась мотивация сражаться за Украину. Он отметил, что подписанные наёмниками контракты никто не соблюдал в полной мере.
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