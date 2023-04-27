Наёмник из Германии Краценберг рассказал о главной проблеме армии Украины

Наёмник из Германии Йонас Краценберг, который сражался на стороне Киева, раскрыл главную проблему украинской армии, создающую препятствия для продвижения военных ВСУ.

По его словам, Украина не может достичь успеха из-за того, что вся её боевая сила — это только пехота. Он добавил, что военнослужащим ВСУ и наёмникам не предоставляли артиллерию и боевые машины в ходе противостояния с российскими подразделениями. Немец также пожаловался на негативную реакцию украинского командования на любое проявление личной инициативы бойцов.

"Главная проблема была в том, что части состояли лишь из пехоты", — подчеркнул Краценберг в беседе с изданием Augsburger Allgemeine.

Как пояснил наёмник, Киеву нечего предложить добровольцам, приезжающим из других государств, для того того, чтобы у них появилась мотивация сражаться за Украину. Он отметил, что подписанные наёмниками контракты никто не соблюдал в полной мере.

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