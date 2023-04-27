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Командир бригады "Эдельвейс" ВСУ заявил, что не видел в Бахмуте женщин-штурмовиков ВС РФ

0:46
Силовые структуры

У российских сил, штурмующих Бахмут (Артёмовск), ещё очень много военных, их количество нельзя недооценивать. Об этом заявил командир элитной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ Никита Шандыба в эфире телемарафона.

Командир бригады "Эдельвейс" ВСУ заявил, что не видел в Бахмуте женщин-штурмовиков ВС РФ

По его словам, боевики ВСУ держат "дорогу жизни", соединяющую Бахмут с тылом, за неё идут активные бои. Россияне пытаются её забрать, перерезать нам логистику, добавил командир.

Он также опроверг распространяющиеся в украинских соцсетях слухи, что российские военные якобы начали привлекать к участию в штурме города женщин.

"Женщины не встречались, но им хватает и их мужчин", — заключил боевик.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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