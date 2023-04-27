Эдуард Басурин: опыт ошибок заставил ВС РФ пересмотреть подход к проведению СВО

Украинские власти целенаправленно приуменьшают потенциал собственных сил, чтобы ввести Россию в заблуждение. На самом деле ВСУ хорошо подготовились к наступлению. Об этом заявил экс-представитель военного командования ДНР, полковник Эдуард Басурин. Киевское руководство затягивает с обещанным контрударом, но в скором времени ВСУ пойдут в атаку, считает он.

"Они уверены, что смогут нас разбить. А если бы наших ударов было больше, и у них была бы уже в тылу паника", — отметил Басурин в эфире программы "Мнение".

Однако российская армия готова к наступлению противника, указал полковник. Опыт ошибок, которые были допущены в 2022 году, заставил ВС РФ пересмотреть отношение к украинской армии и к проведению спецоперации в целом, заявил Басурин.

"Все планы по созданию линии обороны были сделаны комплексно. Возведены три-четыре линии, где подготовлены огневые точки, "зубья дракона", минные поля, большая сеть окопов. Мы подготовлены и ждём. Самое главное, что все ошибки учтены", — сделал вывод полковник.

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