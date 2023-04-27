Танкисты РФ уничтожили финский бронетранспортёр "SISU" XA-180 ВСУ в районе Авдеевки

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танкисты из 1-й Славянской бригады нанесли точный удар по финскому бронетранспортёру (БТР) "SISU" XA-180, который используют боевики ВСУ в зоне боевых действий.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, танки РФ начали атаку с закрытых позиций. Отмечается, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это позволило российским военным добиться прямого попадания по БТР "SISU". Представители ведомства также опубликовали видеокадры удара в официальном Telegram-канале.

Ранее бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса присвоили бронетранспортёр SISU XA-180 ВСУ, а затем украсили технику символом Z и начали использовать её против украинских боевиков в зоне спецоперации.