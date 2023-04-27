Танкисты из 1-й Славянской бригады нанесли точный удар по финскому бронетранспортёру (БТР) "SISU" XA-180, который используют боевики ВСУ в зоне боевых действий.
Как сообщили в Народной милиции ДНР, танки РФ начали атаку с закрытых позиций. Отмечается, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это позволило российским военным добиться прямого попадания по БТР "SISU". Представители ведомства также опубликовали видеокадры удара в официальном Telegram-канале.
Ранее бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса присвоили бронетранспортёр SISU XA-180 ВСУ, а затем украсили технику символом Z и начали использовать её против украинских боевиков в зоне спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.