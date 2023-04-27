По Сети активно распространяется кадр, на котором якобы зафиксирован момент перед первым поражением американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley на Украине. Однако с высокой долей вероятности это фейк. Такое мнение высказали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Комментируя фото, эксперты отметили, что его авторы не представляют никаких доказательств и не объясняют, на что и как это снято.
Также интерфейс на снимке выглядит странно. Сделан он якобы на камеру непонятного дрона-камикадзе. Вероятно, кадр из симулятора FPV-дронов, считают читатели издания.
"По совокупности фото — наверняка вброс. Раньше времени радоваться точно не стоит", — добавили авторы "РВ".
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