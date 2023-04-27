РВ: в Сети публикуют кадр якобы первого поражения американской БМП Bradley на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По Сети активно распространяется кадр, на котором якобы зафиксирован момент перед первым поражением американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley на Украине. Однако с высокой долей вероятности это фейк. Такое мнение высказали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Комментируя фото, эксперты отметили, что его авторы не представляют никаких доказательств и не объясняют, на что и как это снято.

Также интерфейс на снимке выглядит странно. Сделан он якобы на камеру непонятного дрона-камикадзе. Вероятно, кадр из симулятора FPV-дронов, считают читатели издания.

"По совокупности фото — наверняка вброс. Раньше времени радоваться точно не стоит", — добавили авторы "РВ".