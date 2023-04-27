Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа пролетел над Подмосковьем. Очевидцы передали информацию о дроне полицейским.
Как сообщается в Telegram-канале Shot, оперативники запустили проверку, чтобы выяснить, кто мог запустить БПЛА.
"Только что неизвестный беспилотник внушительных размеров был замечен в Подмосковье — в небе над Серпуховым", — сказано в посте.
Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин сообщил, что Украина направляет БПЛА в Подмосковье для разведки. Он также подчеркнул: Киев хочет продемонстрировать способность дронов ВСУ достать до любой точки России.
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