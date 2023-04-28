РВ: армия России начала применять иранские термобарические ракеты, украденные США

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные аналитики заявили, что российская армия якобы начала применять иранские термобарические ракеты Dehlaviyeh. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Издание отмечает, что Dehlaviyeh является иранской копией противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" российского производства. На опубликованных снимках видна отличительная черта иранских ПТРК — красная полоска на тубусе, которой нет на оригинальных "Корнетах".

Авторы "РВ" предположили, что комплексы боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) могли передать США после захвата кораблей с оружием для Йемена, после чего их в качестве трофеев захватила армия России.

Ранее в Америке заметили точные макеты российских комплексов ПВО С-300 и Тор-М1 на железнодорожной платформе.