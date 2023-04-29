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Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока танки ВС России не доедут до Польши

Силовые структуры

Радикально настроенные американские политики не успокоятся до тех пор, пока украинский конфликт не расширится до границ НАТО. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока танки ВС России не доедут до Польши

Комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что военные объекты в РФ являются законными целями для Киева, он подчеркнул: такой сценарий конфликта является очень опасным. По его словам, данное заявление расходится с официальной позицией американского руководства, так как принадлежит представителю крайне левого идеологического направления.

"Она из тех, кто не успокоится, пока танки России не окажутся у границы с Польшей", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Полковник также добавил, что Варшава боится полномасштабного вооружённого противостояния с РФ.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер предрёк смерть всем украинцам в случае нападения Киева на Москву.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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