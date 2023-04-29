Радикально настроенные американские политики не успокоятся до тех пор, пока украинский конфликт не расширится до границ НАТО. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что военные объекты в РФ являются законными целями для Киева, он подчеркнул: такой сценарий конфликта является очень опасным. По его словам, данное заявление расходится с официальной позицией американского руководства, так как принадлежит представителю крайне левого идеологического направления.
"Она из тех, кто не успокоится, пока танки России не окажутся у границы с Польшей", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Полковник также добавил, что Варшава боится полномасштабного вооружённого противостояния с РФ.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер предрёк смерть всем украинцам в случае нападения Киева на Москву.
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