Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока танки ВС России не доедут до Польши

Радикально настроенные американские политики не успокоятся до тех пор, пока украинский конфликт не расширится до границ НАТО. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что военные объекты в РФ являются законными целями для Киева, он подчеркнул: такой сценарий конфликта является очень опасным. По его словам, данное заявление расходится с официальной позицией американского руководства, так как принадлежит представителю крайне левого идеологического направления.

"Она из тех, кто не успокоится, пока танки России не окажутся у границы с Польшей", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Полковник также добавил, что Варшава боится полномасштабного вооружённого противостояния с РФ.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер предрёк смерть всем украинцам в случае нападения Киева на Москву.

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