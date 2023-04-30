МК: генерал Чиркин заявил о скором наступления ВС РФ в ходе СВО на Украине

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска готовятся к разрекламированному контрнаступлению, которое изначально планировалось зимой, затем его перенесли на весну, теперь в Киеве говорят, что активные манёвры ВСУ начнутся летом. Всё это время российские войска находятся в ожидании и готовятся к отражению наступления противника. Бывший главком Сухопутных войск, генерал-полковник Владимир Чиркин назвал это состояние "преднамеренной обороной".

Он отметил, что в начале спецоперации были допущены некоторые ошибки, поскольку наступление ВС РФ проходило на разобщённых направлениях, не было единой линии фронта. На данный момент ситуация в зоне боевых действий кардинально изменилась, подчеркнул генерал.

"Мы сократили линию фронта. И сильно сократили. В два с лишним раза от первоначальной. Ввели дополнительные войска", — объяснил Чиркин в беседе с "МК".

Часть линии боевого соприкосновения проходит по территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также по административным границам областей, которые находятся рядом с Украиной. В регионах возведена многоэшелонированная оборона, поэтому ВС РФ готовы отразить удар противника, подчеркнул генерал.

В скором времени российская армия начнёт своё наступление, поскольку победы нельзя добиться в обороне, указал Чиркин.

"Мы же не можем, сидя в обороне, надеяться что возьмём всю Украину вплоть до границ с Польшей, Румынией и Венгрией? Нет, конечно. Так что наступление обязательно будет", — заключил он.

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