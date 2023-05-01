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Кнутов: Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление ВСУ

0:52
Силовые структуры

Российская армия наносит упреждающие удары по объектам на Украине с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб, чтобы оттянуть и даже сорвать наступление украинских войск. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с URA.RU.

Кнутов: Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление ВСУ

Аналитик отметил, что у России есть всё для того, чтобы встретить атаку противника достойно, отбить её и двинуться вперёд самой.

Удары ВС РФ, которые сейчас наносятся, не позволяют ВСУ сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва, объяснил Кнутов.

Напомним, сегодня ночью по объектам ВСУ был нанесён массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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