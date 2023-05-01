Кнутов: Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия наносит упреждающие удары по объектам на Украине с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб, чтобы оттянуть и даже сорвать наступление украинских войск. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с URA.RU.

Аналитик отметил, что у России есть всё для того, чтобы встретить атаку противника достойно, отбить её и двинуться вперёд самой.

Удары ВС РФ, которые сейчас наносятся, не позволяют ВСУ сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва, объяснил Кнутов.

Напомним, сегодня ночью по объектам ВСУ был нанесён массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины.

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