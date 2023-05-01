РИА Новости: Запад хочет "перекупить" четыре страны из числа союзников России

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство Евросоюза хочет "перекупить" у России четыре страны и заместить там её влияние своим. Об этом пишет в статье обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Информацию о намерениях со ссылкой на закрытый брифинг евролидеров распространило европейское издание Politico, отметил публицист. Речь идёт о Казахстане, Бразилии, Нигерии и Чили.

На Западе предполагают использовать для достижения своих целей не кнут, а "пряник", под которым подразумеваются программы развития, торговые соглашения и прочее сотрудничество, добавил автор публикации.

Мысль, которая пришла в голову геополитических мудрецов из ЕС, можно назвать самой умной за последнее время. Однако есть два обстоятельства, которые всё равно делают европейскую инициативу нежизнеспособной. Первое — заведомо ошибочное целеполагание. А второе — обстоятельство времени: поздно спохватились. А потому задача, которую ставит перед собой ЕС, видится для него неподъёмной в принципе, заключил обозреватель издания.

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