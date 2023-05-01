Киевская власть отчётливо понимает, что контрнаступ не принесет результата. Поэтому режим Зеленского готов на любые подлости.
Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.
"Новый план Зеленского, одобренный Вашингтоном — теракт на Запорожской АЭС и создание техногенной катастрофы любой ценой!" — цитирует бывший депутат свой источник из Офиса президента Украины.
Цель катастрофы — угроза жизни для всего ЕС, привлечение внимания к трагедии. После этого переговорный процесс, приостановка СВО, введение миротворцев, очередные обвинения в адрес России, а главное — образ несчастного Зеленского, который потребует защиты, отметил Кива.
Он напоминает, что изначально в планах Киева был захват Запорожской АЭС и торги.
Все это прекрасно укладывается в программу США по уничтожению мировой ядерной энергетики, поскольку урановые запасы истощены. Берлин уже отказался, на очереди Париж, а главное Токио — ЗАЭС для всех будет примером возможной угрозы, подытожил экс-нардеп Рады.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.