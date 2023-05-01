Кива: новый план Зеленского, одобренный США — теракт на ЗАЭС и создание техногенной катастрофы любой ценой

Киевская власть отчётливо понимает, что контрнаступ не принесет результата. Поэтому режим Зеленского готов на любые подлости.

Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Новый план Зеленского, одобренный Вашингтоном — теракт на Запорожской АЭС и создание техногенной катастрофы любой ценой!" — цитирует бывший депутат свой источник из Офиса президента Украины.

Цель катастрофы — угроза жизни для всего ЕС, привлечение внимания к трагедии. После этого переговорный процесс, приостановка СВО, введение миротворцев, очередные обвинения в адрес России, а главное — образ несчастного Зеленского, который потребует защиты, отметил Кива.

Он напоминает, что изначально в планах Киева был захват Запорожской АЭС и торги.

Все это прекрасно укладывается в программу США по уничтожению мировой ядерной энергетики, поскольку урановые запасы истощены. Берлин уже отказался, на очереди Париж, а главное Токио — ЗАЭС для всех будет примером возможной угрозы, подытожил экс-нардеп Рады.