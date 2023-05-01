Рожин назвал последствия удара армии РФ в Павлограде локальным апокалипсисом для ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал последствия высокоточного удара ВС России по железнодорожному узлу Павлограда "локальным апокалипсисом" для украинской армии.

По его словам, после атаки РФ отмечались вторичные детонации. Он предположил, что российские войска "накрыли" состав с техникой и боеприпасами для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Локальный апокалипсис на железнодорожном узле Павлограда", — написал Рожин в своём Telegram-канале.

Эксперт похвалил бойцов РФ за отличную работу, а также выразил надежду на увеличение количества подобных ударов.

Ранее стало известно, что российская армия атаковала транспортный узел ВСУ в Павлограде. По предварительным данным, ВС России целились в технику, которую Киев копил для проведения наступательной операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.