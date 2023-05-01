Рогов: Киев завершил переброску в Запорожскую область войск из центральных регионов Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим завершил переброску в подконтрольную ему часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, следует из заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, на Запорожском направлении находятся три бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Сейчас они рассредоточиваются", — пояснил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что переброшенные в Запорожскую область украинские бригады не способны приступить к активным боям, ведь российский удар по объектам ВСУ в Павлограде лишил их снарядов, топлива и горюче-смазочных материалов. Он также подчеркнул: Киев столкнётся с логистическими проблемами из-за атаки РФ.

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