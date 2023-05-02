Шурыгин: Россия нашпигована украинской агентурой, пора создавать "Смерш"

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Резкое увеличение диверсионно-террористической активности украинских агентов и боевиков на территории России является следствием нескольких причин, в числе которых и действующий до сих пор в стране режим всеобщего "расслабона". Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Аналитик считает, что местные власти и население рассматривают борьбу с терроризмом исключительно как работу спецслужб. А любые ограничительные меры обывателями принимаются с явным недовольством.

Эксперт обратил внимание, что границы России со странами, через которые возможно проникновение на её территорию террористической и шпионской агентуры, не перекрыты. А также не ведётся никакого учёта и контроля прибывающих в Россию граждан Украины.

"Более того, ускоренное принятие в российское подданство жителей освобождённых территорий привело к тому, что огромное количество украинской агентуры легализовалось. География террористических ударов медленно расползается по стране. Россия нашпигована украинской агентурой", — заметил Шурыгин в своём Telegram-канале.

По его мнению, ситуация требует введения экстренных мер. Эксперт предложил создать мощную спецслужбу по образцу сталинского "Смерша" с самыми широкими полномочиями, усилить пограничные войска и Росгвардию, а также вернуть высшую меру наказания — смертную казнь за диверсионно-террористическую деятельность.

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