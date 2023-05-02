Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артёмовска

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) утвердило несколько новых решений по обороне Артёмовска, следует из заявления командующего украинскими сухопутными войсками генерала Александра Сырского.

Во время рабочей поездки на Артёмовское направление он призвал военных ВСУ к оборонительным операциям и сдерживанию российских солдат на востоке.

"Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны", — указал Сырский в Telegram-канале.

При этом генерал не стал раскрывать конкретные меры, утверждённые Киевом. По его словам, украинские подразделения продолжат сражаться за Артёмовск, несмотря на то, что в СМИ часто появляется информация о скорой сдаче города.

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оценивая обстановку на линии соприкосновения, подчеркнул: президент РФ Владимир Путин хочет установить контроль над Артёмовском до 9 мая, а затем объявить о завершении спецоперации.

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